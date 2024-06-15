المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تم رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون عند الحدود الشمالية مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2024 - 09:14

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تم رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون عند الحدود الشمالية مع لبنان

منذ 14 mins 15 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة