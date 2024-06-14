المقاومة الاسلامية في العراق: نفذنا عملية نوعية بالطيران المسيّر استهدفت قاعدة جوية للتجسس والمراقبة في الجولان المحتل وحققت إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 23:20

المقاومة الاسلامية في العراق: نفذنا عملية نوعية بالطيران المسيّر استهدفت قاعدة جوية للتجسس والمراقبة في الجولان المحتل وحققت إصابات مباشرة

منذ 50 mins 14 June، 2024
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