سرايا القدس: قصفنا “سيديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 21:48

سرايا القدس: قصفنا “سيديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية

منذ 11 mins 14 June، 2024
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