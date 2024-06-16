إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه زرعيت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2024 - 17:16

إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه زرعيت

منذ 2 يوم 14 June، 2024
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