المقاومة ‏الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة وتم تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2024 - 15:40

المقاومة ‏الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة وتم تدميرها

منذ 34 mins 14 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة