مراسل المنار: إندلاع حريق عند أطراف بلدة حولا لجهة وادي السلوقي بعد استهداف العدو المنطقة بالقذائف الفوسفورية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 15:40

مراسل المنار: إندلاع حريق عند أطراف بلدة حولا لجهة وادي السلوقي بعد استهداف العدو المنطقة بالقذائف الفوسفورية

منذ 49 mins 14 June، 2024
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