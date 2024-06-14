المقاومة الاسلامية تستهدف المنظومات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 15:40
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لجنة الامداد تستقبل الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الأيتام والفقراء على الارقام 76641631-01555717 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية تستهدف المنظومات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها
منذ 54 mins
14 June، 2024
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