إعلام العدو: الجيش قال ان حزب الله أطلق في الـ72 ساعة الماضية 16 طائرة مفخخة لكن بقية الاحصاءات مخفية عن الجمهور – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 14:08

إعلام العدو: الجيش قال ان حزب الله أطلق في الـ72 ساعة الماضية 16 طائرة مفخخة لكن بقية الاحصاءات مخفية عن الجمهور

منذ 39 mins 14 June، 2024
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