قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي “أوري غوردين”: أعظم إنجاز لحزب الله هو إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 09:32

قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي “أوري غوردين”: أعظم إنجاز لحزب الله هو إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في الشمال

منذ 39 mins 14 June، 2024
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