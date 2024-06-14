اعلام العدو: رصد إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع تجاه “المطلة” وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 09:32

اعلام العدو: رصد إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع تجاه “المطلة” وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة

منذ 40 mins 14 June، 2024
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