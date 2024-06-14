مراسل المنار: 7 جرحى من المدنيين هي الحصيلة الأولية للعدوان الجوي الصهيوني على بلدة جناتا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 00:22

مراسل المنار: 7 جرحى من المدنيين هي الحصيلة الأولية للعدوان الجوي الصهيوني على بلدة جناتا في جنوب لبنان

منذ 31 mins 13 June، 2024
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