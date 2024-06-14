مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني شن غارة استهدفت أطراف بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 00:22

مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني شن غارة استهدفت أطراف بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان

منذ 38 mins 13 June، 2024
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