العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا بالقرب من مسجد السوسي في مخيم الشاطئ بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 22:50

العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا بالقرب من مسجد السوسي في مخيم الشاطئ بغزة

منذ 45 mins 13 June، 2024
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