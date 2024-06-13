اعلام العدو: لا تزال النيران مشتعلة في منطقة صفد عقب القصف الصاروخي من لبنان صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 22:50
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حزب الله وأسرة الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" يتقبلان التبريكات يوم غد الجمعة من 5 حتى 7 مساء في مجمع المجتبى (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت
اعلام العدو: لا تزال النيران مشتعلة في منطقة صفد عقب القصف الصاروخي من لبنان صباح اليوم
منذ 46 mins
13 June، 2024
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