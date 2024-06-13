اعلام العدو: أضرار في مستوطنة يرؤون واندلاع حريق جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 19:46

اعلام العدو: أضرار في مستوطنة يرؤون واندلاع حريق جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

منذ 22 mins 13 June، 2024
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