مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت منطقة “المحمودية” جنوبي منطقة العيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 19:44

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت منطقة “المحمودية” جنوبي منطقة العيشية

منذ 51 mins 13 June، 2024
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