إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2024 - 10:34

إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 47 mins 13 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة