إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 48 mins
13 June، 2024
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