انفوغراف | تعرف على مصنع بلاسان الذي استهدفته المقاومة اليوم رداً على الاغتيال في جويا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأربعاء، استهداف مصنع ‌‏”بلاسان” (تابع لشركة “رافاييل” للصناعات العسكرية)، في ‏مستوطنة “سعسع” بالصواريخ الموجهة، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.

وأشارت المقاومة إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على الاغتيال ‏الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جويا الجنوبية.

ما أهمية مصنع “بلاسان”؟

وتقع شركة تصنيع الدروع الإسرائيلية “بلاسان سعسع”، داخل “كيبوتس سعسع” على بعد ميلين فقط من الحدود اللبنانية في منطقة الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

تأسست الشركة كجمعية تعاونية في “كيبوتس سعسع” عام 1985 لإنتاج المنتجات البلاستيكية الصلبة، لكنها سرعان ما حولت تركيزها إلى تصميم وإنتاج الدروع المركبة لـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبحت تعد هذه الشركة اللاعب الأبرز في “إسرائيل”، وعلى مستوى العالم، في مجال حماية وتدريع المركبات.

المصدر: موقع المنار