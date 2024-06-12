انفوغراف | مقارنة بين هرمز 900 وهرمز 450

اتخذ الجيش الاسرائيلي قرارا بخفض فترات التحليق للمسيرات من طراز هرمس ٩٠٠، بعد اسقاط ٣ طائرات منها في لبنان، ووبدأ بتنفيذ عمليات تحليق بواسطة مسيرات هيرون تي بي – ايتان الاحدث في ترسانته الجوية .

وتعرف هذه المسيرة أيضا بأسماء أخرى مثل “هيرون 2” أو “ماحتس 2″، وهي من صناعة وتطوير شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي أكبر طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وهذه الطائرة قادرة على البقاء في الهواء والتحليق في الجو لمدة 36 ساعة متواصلة، ويصل طولها 15 مترا بينما يقدر وزنها بنحو 5 أطنان، وبمقدورها أن تحمل 1000 كيلوغرام من الصواريخ المتفجرة.

المصدر: موقع المنار