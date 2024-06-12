اعلام العدو: حريق كبير في أفيفيم جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 22:18

اعلام العدو: حريق كبير في أفيفيم جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

منذ 15 mins 12 June، 2024
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