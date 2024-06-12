هجوم للمقاومة الإسلامية بسرب من المسيرات على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) في إطار الرد على والإغتيال الذي نفّذه العدو في بلدة جويّا وإصابة مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 20:46
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هجوم للمقاومة الإسلامية بسرب من المسيرات على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) في إطار الرد على والإغتيال الذي نفّذه العدو في بلدة جويّا وإصابة مدنيين
منذ 27 mins
12 June، 2024
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