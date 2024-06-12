هجوم للمقاومة الإسلامية بسرب من المسيرات على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) في إطار الرد على ‏والإغتيال ‌‌‏الذي نفّذه العدو في بلدة جويّا وإصابة مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 20:46

هجوم للمقاومة الإسلامية بسرب من المسيرات على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) في إطار الرد على ‏والإغتيال ‌‌‏الذي نفّذه العدو في بلدة جويّا وإصابة مدنيين

منذ 27 mins 12 June، 2024
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