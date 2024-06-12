مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ يطال يستهدف اطراف بلدة الطيري جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 10:02
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الرئيس الكولومبي يأمر بتعليق صادرات الفحم من بلاده إلى "إسرائيل" لحين توقف الإبادة الجماعية
مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ يطال يستهدف اطراف بلدة الطيري جنوب لبنان
منذ 33 mins
12 June، 2024
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