إذاعة جيش العدو: تم إطلاق وابل من 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 10:02

إذاعة جيش العدو: تم إطلاق وابل من 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو الجليل

منذ 46 mins 12 June، 2024
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