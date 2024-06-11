وزارة الخارجية القطرية: قطر ومصر تؤكدان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 23:06

وزارة الخارجية القطرية: قطر ومصر تؤكدان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق

منذ 12 mins 11 June، 2024
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