مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يلقي عددا من القنابل المضيئة في أجواء عيتا الشعب ورميش جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 23:04

مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يلقي عددا من القنابل المضيئة في أجواء عيتا الشعب ورميش جنوب لبنان

منذ 58 mins 11 June، 2024
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