المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‏ا مبان يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 21:30

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‏ا مبان يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 45 mins 11 June، 2024
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