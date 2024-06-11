اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2024 - 19:48

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز بغلاف غزة

منذ 1 ساعة 11 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة