عدد من الشهداء والجرحى باستهداف طيران العدو الاسرائيلي لمواطنين قرب مفترق الطيران غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 18:08

عدد من الشهداء والجرحى باستهداف طيران العدو الاسرائيلي لمواطنين قرب مفترق الطيران غرب مدينة غزة

منذ 12 mins 11 June، 2024
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