اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوة خاصة إسرائيلية متسللة الى بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 18:08

اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوة خاصة إسرائيلية متسللة الى بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة المحتلة

منذ 28 mins 11 June، 2024
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