كتائب الأقصى في قطاع غزة: أسقطنا طائرة مسيّرة للاحتلال أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء قاطع الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 19:36

كتائب الأقصى في قطاع غزة: أسقطنا طائرة مسيّرة للاحتلال أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء قاطع الشمال

منذ 52 mins 10 June، 2024
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