مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيّرة اسرائيلية من نوع (هرمز 900) مسلحة ‏بصواريخ بعد استهدافها بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 18:04

مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيّرة اسرائيلية من نوع (هرمز 900) مسلحة ‏بصواريخ بعد استهدافها بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها

منذ 46 mins 10 June، 2024
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