كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مسجد العودة وسط مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 16:26

كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مسجد العودة وسط مدينة رفح

منذ 34 mins 10 June، 2024
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