إعلام العدو: تقرير أولي ان انفجار في منطقة كابري بالجليل الغربي وتصاعد الدخان من المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 13:14

إعلام العدو: تقرير أولي ان انفجار في منطقة كابري بالجليل الغربي وتصاعد الدخان من المنطقة

منذ 17 mins 10 June، 2024
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