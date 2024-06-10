مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف محيط دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 13:14

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف محيط دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب غزة

منذ 59 mins 10 June، 2024
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