تجدد الاشتباكات مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 11:38

تجدد الاشتباكات مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

منذ 11 mins 10 June، 2024
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