الأونروا: إزالة الأنقاض في غزة ستحتاج إلى سنوات والتعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 11:38

الأونروا: إزالة الأنقاض في غزة ستحتاج إلى سنوات والتعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول

منذ 12 mins 10 June، 2024
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