المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‌‌‌‏ا مبنى يستخدمه جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2024 - 11:38

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‌‌‌‏ا مبنى يستخدمه جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح

منذ 13 mins 10 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة