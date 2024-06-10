اعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مرجليوت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 11:38

اعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مرجليوت

منذ 19 mins 10 June، 2024
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