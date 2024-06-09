بالفيديو | رماية دقيقة.. المقاومة تستهدف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في “كفاريوفال”

تصدت وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما شنت ‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية ‌‏في أودم، حيث استهدفت أماكن استقرار وتموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، وذلك رداً على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة الخيام.

وأيضاً، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا.

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية، مشاهد من إستهداف مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال شمال فلسطين المحتلة.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

وعند الساعة (12:50)، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات ‏المستهدفة.

وعند الساعة (13:50)، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميرها، بالتزامن مع استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وزفت المقاومة بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد علي خليل حمد “أبو تراب” مواليد عام ١٩٨٨ من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي خليل حمد

المصدر: الاعلام الحربي