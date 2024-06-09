قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 02:38

قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة المحتلة

منذ 17 mins 9 June، 2024
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