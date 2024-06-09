مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 9 2024 - 02:40

مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان

منذ 18 mins 9 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة