قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية الجانية غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 02:40
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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية الجانية غرب رام الله بالضفة المحتلة
منذ 18 mins
9 June، 2024
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