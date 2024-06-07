اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2024 - 10:34

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

منذ 11 mins 7 June، 2024
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