الضفة الغربية | اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم العين في نابلس

وقعت اشتباكات بين مُقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي بالرصاص والعبوات الناسفة، خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

واكدت مصادر محلية استمرار الاشتباكات العنيفة مع الاحتلال لاكثر من ساعة خلال التصدي لاقتحام مخيم العين بنابلس.

وعملت قوات الاحتلال على محاصرة مخيم العين وقامت بنصب عدد من القناصات في محيط المخيم.

وقام مقاومون بتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار بأحد آليات الاحتلال في مخيم العين.

فيما اشعل شبان الإطارات المطاطية للتشويش على طائرات الاستطلاع تزامنا مع اقتحام مخيم العين بنابلس.

واعلنت طلائع التحرير-نابلس، كتائب شهداء الأقصى، في بيان: يتصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم العين ويستهدفونهم بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة.

واضافت في بيانها: على جميع مقاتلينا وكل الأحرار أخذ الحيطة والحذر، نحن نستدرجهم ولن يستدرجونا، نحاصرهم ولن يحاصرونا.

وقالت كتائب شهداء الأقصى-نابلس في بيان: مقاتلونا نصبوا كمائن عدة لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم العين وأوقعوا إصابات محققة في صفوفها.

واكدت ان قوات الاحتلال انسحبت “من مخين العين في نابلس بعد التصدي لها وخوض اشتباكات عنيفة معها من نقطة صفر”

ولاحقا، اكدت مصادر محلية انسحاب قوات الاحتلال من مخيم العين بنابلس، فيما تم رصد اليات الاحتلال تغادر المخيم فجراً.

المصدر: وكلات