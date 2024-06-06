بالفيديو | عملية للقسام خلف خطوط العدو وسرايا القدس للمستوطنين: قرار عودتكم بيد المقاومة

نفذت كتائب الشهيد عزالدين القسام عملية إنزال خلف خطوط العدو، تمكن خلالها المجاهدون من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت القسام عند الساعة (11:30)، مقر القيادة والسيطرة للعدو في موقع “كرم أبو سالم” شرق مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وفي رفح ايضاً، تمكن مجاهدو القسام فجر اليوم من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب المدينة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح. وتمكنت الكتائب أيضاً بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، من استهداف مبنى يتحصن به عدد من جنود العدو بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا شرق رفح.

وفي مخيم يبنا أيضاً، استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” على مفترق البلعاوي.

وعند محور ديرالبلح، يخوض مجاهدو القسام اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق المدينة، الواقعة وسط قطاع غزة.

واستهدفت القسام 5 دبابات “ميركافاه” بقذائف “الياسين 105″، شرق مدينة ديرالبلح، وجرافتين من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” أيضاً، وجرافة بعبوة “شواظ” شرق مدينة ديرالبلح.

كما دكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس تقصف بالصواريخ والهاون تجمعات العدو في مناطق التوغل

ووجهت سرايا القدس، رسالة من القوة الصاروخية في السرايا إلى قطعان المستوطنين في غلاف غزة. وأكدت السرايا أن لا عودة للمستوطنين إلى مناطق الغلاق، قبل عودة أهالي غزة من الجنوب.

وبدورهم، استهدفت مجاهدو سرايا القدس آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محور تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح، وقصفوا بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود العدو المتوغلة في محيط منطقة العبد جبر وحي البراهمة جنوب وغرب مخيم يبنا.

وأفادت السرايا بأن مجاهديها بالإشتراك مع مجاهدي القسام، استهدفوا مبنى يتحصن به عدد من جنود العدو الصهيوني بقذيفة “TBG”، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح.

كما استهدفت سرايا القدس بصاروخين من نوع (بدر1) جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر: الاعلام العسكري