طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 06:34

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على وسط القطاع

منذ 2 ساعة 6 June، 2024
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