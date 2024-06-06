الامام الخامنئي: في منطقتنا جبهة كبرى هي “جبهة المقاومة”

قال الإمام السيد علي الخامنئي ‏إن “ما ترونه من شدّة وقسوة في مهاجمة الكيان الصهيونيّ لأهل غزّة، إنّما هو ردّة فعل هستيريّة على إحباط مخطط سيطرة الكيان الصهيوني على منطقة غربي آسيا”، وتابع “هذا المخطط، الذي رسمته أمريكا والكيان الصهيوني، ذهبت به عملية ‎طوفان الأقصى أدراج الرياح”.

واضاف الامام الخامنئي في حديث نشره موقعه على حسابه على موقع “إكس” مساء الاربعاء “لم يُعرِض شعب فلسطين عن المقاومة على الرغم من كلّ هذه المشكلات والمصاعب وإنّه يدافع عن مجاهدي ‎المقاومة”، وتابع “لقد تحقّق هذا الأمر ببركة الإيمان الإسلاميّ والاعتقاد بآيات ‎القرآن الكريم؛ هذا مهمٌّ جدا”.

وقال الامام الخامنئي “‏في منطقتنا اليوم جبهةٌ كُبرى تُسمّى جبهة المقاومة وقد أخطأ الكيان الصهيونيّ في فهم هذه الحقيقة”، وتابع “لقد تلقّى الجيش الذي كان يدّعي أنّه في عداد أقوى الجيوش في العالم هزيمةً، ممّن؟ من دولة قويّة؟ لا من حركات المقاومة، من ‎حماس وحزب الله”.

المصدر: موقع المنار