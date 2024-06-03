اعلام العدو: اندلاع النيران في شلومي بالجليل الغربي عقب سقوط صواريخ حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 3 2024 - 22:38

اعلام العدو: اندلاع النيران في شلومي بالجليل الغربي عقب سقوط صواريخ حزب الله

منذ 51 mins 3 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة