المقاومة الاسلامية قصفت مستعمرات جعتون وعين يعقوب  ‫ويحيعام بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء على الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2024 - 21:00

المقاومة الاسلامية قصفت مستعمرات جعتون وعين يعقوب  ‫ويحيعام بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء على الناقورة

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إغلاق مشاهدة